Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlar'a kötü haber /17 Ekim 2022 10:12

Demokratlar'a kötü haber

Amerika’da ara seçimlere sayılı günler kala yapılan bir anket Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kontrolün Cumhuriyetçiler’e geçeceğini ortaya koyuyor.

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VOA'nın haberine göre, CBS News-YouGov’un ortak anketi seçmenlerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi için Demokratlar’dan daha çok Cumhuriyetçiler’e destek verdiğini gösterdi.

Ankete göre Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler 224, Demokratlar 211 sandalye kazanacak. Bununla birlikte iki parti arasındaki fark daha önceki anketlere göre azalmış görünüyor.

Ankete göre seçmenlerin yüzde 65’i ekonominin kötüleşmekte olduğunu düşünüyor. Yüzde 20’si ekonominin aynı olduğunu belirtirken, sadece yüzde 15’i ekonominin iyiye gitmekte olduğunu kaydediyor.

Yakıt fiyatları da seçmenin bir başka endişesi.

Ankete katılanların yüzde 63’ü yakıt fiyatlarının artmakta olduğunu belirtti. Ağustos ayında bu oran sadece yüzde 16 olmuştu.

Seçmenler enflasyon ve yakıt fiyatlarının kendilerini Cumhuriyetçi Parti’ye ittiğini belirtmiş.

Ankete katılanların yüzde 42’si Cumhuriyetçi politikaların ekonomiye yardımcı olacağını kaydederken, yüzde 33’ü zarar vereceğini belirtmiş.

Peki Başkan Biden enflasyonla mücadele konusunda yeterli çabayı gösteriyor mu? Bu soru da katılımcılara sorulmuş ve yüzde 68’i daha fazlasını yapabileceği şeklinde yanıt vermiş.

Yüzde 32’si ise Biden’ın elinden geleni yaptığı düşüncesinde.

Amerika’da 8 Kasım’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamıyla Senato’nun bir kısmı yenilenecek, ayrıca bazı eyaletlerde valilik seçimleri olacak.
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