ABD, Türk ürünlerine ek vergi getirmeyi düşünüyor

Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi.





Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye ürünlerine vergi uygulanma olasılığı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Amerika’nın buna gerekçesi ise söz konusu ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması.





Tai, yazılı mesajında başında bulunduğu dairenin muhtemel vergileri yürürlüğe koymak için süreci devam ettirdiğini kaydetti.





Eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların parçası olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu kurumlarının görüşler alınacak.





Söz konusu ülkelerdeki vergiler Facebook, Google ve Amazon gibi dijital platformların gelirini hedef alıyor.





Amerikan Ticaret Temsilcisinin açıklamaları Başkan Joe Biden’ın dijital servislerle ilgili vergiler konusunda OECD aracılığıyla küresel bir uzlaşma taahhüdüne rağmen geldi.





Amerika’nın OECD aracılığıyla uluslararası vergi konularına uluslararası bir uzlaşmaya varılması taahhüdüne bağlı olduğunu belirten Tai bununla birlikte böyle bir uzlaşmaya varana kadar gerektiğinde vergi uygulama seçeneğini değerlendirecekleri mesajını verdi.





Amerika’nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği gelişmeyi memnuniyetle karşıladı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dernek, internet endüstrisini milyonlarca kişiye iş sağlayan ‘büyük Amerikan ihracatı’ olarak niteledi.





Amerika ayrıca Fransa’ın dijital vergisine karşılık olarak bu ülkeye yönelik 1.3 milyar dolarlık daha katı vergi tehdidini de devam ettiriyor.





Washington; Fransa, Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’nin Amerikan teknoloji şirketlerine ayrımcılık yaptığını belirtiyor ve bunun uluslararası vergi normlarıyla uyuşmadığını kaydediyor.