ABD-Türkiye arasında Ermeni soykırımı iddiaları gerilimi: 'Siyasi şarlatanlar yine sahnede'

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı iddialarının 108'inci yıldönümünde bir açıklama yayınladı. Başkan seçilmeden önce Ermeni Soykırımı iddialarını tanıma vaadinde bulunan Biden, 'soykırım' sözcüğünü resmi açıklamada kullanan ilk ABD Başkanı olmuştu.







'ASLA UNUTMAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'

Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamada, "Bugün Meds Yeghern sırasında kaybettiğimiz hayatları yad ediyor ve onları asla unutmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz" denildi. 'Meds Yeghern', Ermenicede 'Büyük Felaket' anlamına geliyor. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"24 Nisan 1915'te Osmanlı yönetimi, Ermeni toplumuna karşı sistematik bir şiddet kampanyasının başlangıcı olarak Konstantinopol'de Ermeni aydınları ve toplum liderlerini tutukladı. Sonraki yıllarda, bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme götürüldü; bu, nesiller boyu Ermeni aileleri etkileyen bir trajediydi.





Bu acı dolu tarihi anmak için dünyanın dört bir yanındaki ulusları bir araya getirirken, aynı zamanda Ermeni halkının dayanıklılığı ve kararlılığı üzerine de düşünüyoruz. Hayatta kalanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yeni topraklarda yeni hayatlara başlamak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın her yerinde Ermeni halkı nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Topluluklarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Ulusumuza güç kattılar. Ayrıca 108 yıl önce yaşanan soykırımın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak ve hatırlamak için kendi hikayelerini ve atalarının hikayelerini anlattılar.





Bugün nefrete karşı sesimizi yükseltmeyi, insan haklarını savunmayı ve zulmü önlemeyi yeniden taahhüt edelim. Ve birlikte, tüm insanların haysiyet, güvenlik ve saygı içinde yaşayabileceği daha iyi bir gelecek oluşturmak için çabalarımızı iki katına çıkaralım."





ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Biden'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Washington yönetimine tepki göstere Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" dedi.