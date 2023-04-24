Paradan silinen 'O' lar geri geliyor

Türkiye'nin tedavülde olan en büyük parası şimdilik 200 Türk lirası.
200 TL'lik banknotun satın alma gücü uygulanan ekonomi politikası sonucu hızla eridi.
Üstelik dolaşımdaki miktarı da rekor kırmış durumda.
2009'da dolaşımda 1,77 milyar TL'lik 8,8 milyon adet 200 TL banknot vardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre Aralık 2022 sonu itibarıyla 2021 sonuna kıyasla tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı yüzde 104 artarak 966 milyon 978 bin adede çıktı.
Gıcır gıcır ve seri halinde
Verilere göre piyasada tam 193 milyar 335 milyon 560 bin liralık 200'lük banknot bulunuyor.
Bankamatikten para çeken vatandaşlar gıcır gıcır 200 liraları seri halde eline alıyor.
İşte bu nedenle yakında 200 banknotlar "en büyük para" unvanını kaybedebilir.
Pek çok ekonomist de bu gidişata dikkati çekerek yeni banknotların basılması gerektiğini vurguluyor.
Onlardan biri de Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu.
15 Mayıs'tan sonraki hükümetin önceliği olacak"
Başbuşu, 500 TL'lik banknot ve madeni 5 liraya ilişkin Independent Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Babuşcu'ya göre seçimden sonra ister mevcut hükümet devam etsin isterse muhalefet iktidara gelsin 3 ay içinde yapılacak işler içinde 500 TL'lik banknotu basmak ve 5 TL'lik madeni parayı çıkarmak öncelikli olarak yer almakta.
Başbuşcu 500 TL'lik banknota neden ihtiyaç duyulduğunu tane tane anlattı. Babuşcu'nun verdiği bilgilere göre 500 TL'lik banknot (emisyon aynı kaldığı sürece) enflasyon doğurmuyor. Enflasyon, 500 TL'lik banknotu doğuruyor.
"MB görevini yapsaydı bu olmazdı"
Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarı (enflasyonla mücadele) ve TL'nin değerini korumak olduğunu, bunun da kanunda açıkça belirtildiğini hatırlatan Babuşcu, "Eğer Merkez Bankası görevini yapıp enflasyonla mücadele etseydi ve TL'nin değerini korusaydı 500 TL'lik banknota ihtiyaç kalmazdı. 500 TL'lik banknot ihtiyacı Merkez Bankası'nın görevini yapmamasından kaynaklanmıştır" dedi.