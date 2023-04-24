Paradan silinen 'O' lar geri geliyor

Türkiye'nin tedavülde olan en büyük parası şimdilik 200 Türk lirası.





200 TL'lik banknotun satın alma gücü uygulanan ekonomi politikası sonucu hızla eridi.





Üstelik dolaşımdaki miktarı da rekor kırmış durumda.





2009'da dolaşımda 1,77 milyar TL'lik 8,8 milyon adet 200 TL banknot vardı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre Aralık 2022 sonu itibarıyla 2021 sonuna kıyasla tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı yüzde 104 artarak 966 milyon 978 bin adede çıktı.





Gıcır gıcır ve seri halinde

Verilere göre piyasada tam 193 milyar 335 milyon 560 bin liralık 200'lük banknot bulunuyor.



