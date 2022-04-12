Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Türkiye’nin Derya Büyükuncu talebini reddetti /12 Nisan 2022 11:31

ABD, Türkiye’nin Derya Büyükuncu talebini reddetti

ABD’de yaşayan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadesinin alınması talebi, ABD tarafından reddedildi. Büyükuncu, Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Twitter'da 'helva' paylaşımı yapmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ifadesinin alınması isteği, ABD tarafından reddedildi.

ABD, Türkiye'nin ifadesinin alınmasını istediğini Büyükuncu'nun paylaşımlarınını 'ifade özgürlüğü' kapsamında görerek reddetti.


Haberi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Nevşin Mengü, "Amerikan Adalet Bakanlığı Türk makamlarının talebine verdiği yanıtta 'Bir ifadenin yargılanabilmesi için ya direk tehdit içermesi ya da şiddet eylemine yol açmış olması gerekir' diyor" ifadelerini kullandı.


HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat’ta Covid-19’a yakalanan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturmada, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır” ifadelerine
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