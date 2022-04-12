ABD, Türkiye’nin Derya Büyükuncu talebini reddetti

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ifadesinin alınması isteği, ABD tarafından reddedildi.





ABD, Türkiye'nin ifadesinin alınmasını istediğini Büyükuncu'nun paylaşımlarınını 'ifade özgürlüğü' kapsamında görerek reddetti.









Haberi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Nevşin Mengü, "Amerikan Adalet Bakanlığı Türk makamlarının talebine verdiği yanıtta 'Bir ifadenin yargılanabilmesi için ya direk tehdit içermesi ya da şiddet eylemine yol açmış olması gerekir' diyor" ifadelerini kullandı.