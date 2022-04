24 saat suç belgeseli izleyecek 'aday' arıyorlar: 2 bin 400 dolar verecekler

ABD'de ilginç bir iş ilanı yer aldı. Gerçek suç (True Crime) hayranlarına bir çağrı yapıldı: Suç belgeselleri izleyip sosyal medyada paylaşan kişi saatte 100 dolar kazanacak. Ancak ilan ABD vatandaşlarına açık.





Başvuruda iki kriter daha var. Başvuru sahipleri sahipleri 18 yaş ve üstü olmalı ve en az bir sosyal medya hesabı bulunmalı.





CHIP'in haberine göre kısa bir süre önce Belgesel yayın hizmeti MagellanTV, 24 saatlik gerçek bir suç maratonunu yayınlamak ve çevrimiçi belgelemek için türün gerçek bir meraklısını aradığını bildiren bir ilan yayınladı.





Şirket iş ilanında, "İdeal adayımız True Crime için yaşar - en tehditkar seri katille, en kanlı ayrıntılarla başa çıkabilir ve tüyler ürpertici paranormal olaylardan çekinmez" denildi. İlan şöyle devam etti: "Ve onu o kadar çok sever ki, 24 saat boyunca kesintisiz olarak yayınlamaya isteklidir. İzlemenin yanı sıra, True Crime’ı bütün gece sosyal medyada belgeleyecekler, böylece herkes bunu başarıp başaramadıklarını görecek…"





Şirket, bu izleme maratonunu oluşturacak şovları de seçti. "Murder Maps” (Cinayet Haritaları), "Behind Bars” (Parmaklıklar Ardında) ve "Murder on the Internet” (İnternette Cinayet) gibi şovların bölümleri listede yer alıyor.





İş, 24 saatlik bir iş olarak ilan edilse de, kazananın bunu tamamlamak için aslında 48 saati olacak. İzleme listesindeki her şeyi kontrol ettikten sonra, seçilen aday saatte 100 Dolar, toplam 2400 Dolar ve ayrıca 60 Dolar değerinde bir yıllık ücretsiz MagellanTV üyeliği alacak. Yüz maraton katılımcısı da bir yıl boyunca ücretsiz üyelik kazanacak.





İlgilenen gerçek suç hayranları MagellanTV'nin web sitesine başvurabiliyor, burada sosyal medya hesaplarını eklemeleri ve türe olan ilgilerini detaylandırmaları isteniyor ancak ne yazık ki şimdilik sadece ABD’de yaşayanların başvuruları kabul ediliyor.





Başvuru sahiplerinin 18 yaş ve üstü ABD vatandaşı olmaları ve en az bir sosyal medya hesabına sahip olmaları gerekiyor. MagellanTV son üç yıldır bu etkinlik için başvurular alıyor.