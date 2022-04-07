ABD, Türkiye'ye yeni F-16 satacak mı?

Türkiye ile ABD arasındaki 'savaş uçağı' görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindiği belirtildi.







Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye, yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkartılmıştı.





Bu uçaklarla ilgili ABD yönetimine belli bir ödeme yaptığı belirtilen Ankara yönetiminin söz komusu ödemenin tahsili konusunda görüşmeler yürüttüğü biliniyordu.





Son dönemde ABD'den yeni F-16 savaç uçağı alımı konusu gündeme gelirken bu konuya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladığı aktarıldı.







"OLUMLU SEYREDİYOR"







NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F16'ların modernizasyonu ve yeni tip F16'ların satın alınmasıyla ilgili müzakerelerin olumlu bir şekilde seyrettiği yönünde açıklama yaptı. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

"F-16'LAR İLE İLGİLİ MÜZAKERELER OLUMLU SEYREDİYOR"





Çavuşoğlu, F16'ların modernizasyonu ve yeni tip F16'ların satın alınmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Olumlu bir şekilde seyrediyor. Son aşamada Kongrenin de onay vermesi gerekiyor. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığının Kongreye yazdığı mektup önemli" diye konuştu. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinin hem NATO hem ABD için önemli olduğunu savunan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın stratejik bir mekanizma kurulması ve pozitif gündeme odaklanma teklifine atıfta bulunarak ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.