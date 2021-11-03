Samanyolu Haber /Dünya / ABD, vatandaşlarından Etiyopya’yı terk etmelerini istedi /03 Kasım 2021 20:46

ABD, vatandaşlarından Etiyopya’yı terk etmelerini istedi

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada ise Amerikan vatandaşlarına imkanları çerçevesinde Etiyopya’yı terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD’nin Etiyopya Büyükelçiliği çalışanlarından ise başkent Addis Ababa’dan ayrılmamaları istendi.ABD’nin vatandaşlarına yaptığı bu uyarı, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının hükümet güçlerine karşı taarruza geçmesini izledi.

Daha önce Etiyopya ordusunda görevli askerlerin Addis Ababa’ya doğru ilerlemeye başlayan TPLF isyancılarına toplu olarak teslim oldukları bildirilmişti.Etiyopya Başbakanı ise ülke halkına silahlarına sarılıp isyancılara karşı savaşma çağrısı yapmıştı.
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