ABD, vatandaşlarından Etiyopya’yı terk etmelerini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada ise Amerikan vatandaşlarına imkanları çerçevesinde Etiyopya’yı terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD’nin Etiyopya Büyükelçiliği çalışanlarından ise başkent Addis Ababa’dan ayrılmamaları istendi.ABD’nin vatandaşlarına yaptığı bu uyarı, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının hükümet güçlerine karşı taarruza geçmesini izledi.





Daha önce Etiyopya ordusunda görevli askerlerin Addis Ababa’ya doğru ilerlemeye başlayan TPLF isyancılarına toplu olarak teslim oldukları bildirilmişti.Etiyopya Başbakanı ise ülke halkına silahlarına sarılıp isyancılara karşı savaşma çağrısı yapmıştı.