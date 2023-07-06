Samanyolu Haber /Dünya / ABD vatandaşlık sınavını güncelliyor /06 Temmuz 2023 07:48

ABD vatandaşlık sınavını güncelliyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.

SHABER3.COM

Vatandaşlık sınavını güncellemeyi planlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), sınavın İngilizce yeterlilik kısmı için değişiklik teklifi yapıldı.

Önerilen değişikliklerin İngilizce yeterlilik seviyesi düşük olan göçmenlerin işini zorlaştıracağı düşünülüyor.

ABD'de vatandaşlığa kabul sınavı, vatandaşlığa giden son adımlardan biri. Vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlerin başvurudan önce yıllar boyunca ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekiyor.

ABD'li yetkililer aralık ayında vatandaşlık sınavının 15 yıl sonra güncelleneceğini duyurmuştu. Sınavın yeni versiyonun önümüzdeki yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.

Mevcut sınavda katılımcıların konuşma kabiliyetlerinin ölçüldüğü yazılı bölümde cevapladıkları sorulara sözlü olarak da yanıt vermeleri isteniyor.

USCIS tarafından teklif edilen değişiklikle, konuşma testinde katılımcılara gündelik hayattan fotoğraflar gösterilerek İngilizce olarak anlatmaları istenecek.

Bu kapsamda yapılacak güncellemenin kamuoyundan geri dönüş almak için bu yıl boyunca ülke çapında deneneceğini bildirildi.

Sınavda yapılacak diğer bir değişiklik ise, yurttaşlık bilgisi bölümündeki sözel soruların çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanması olacak.

Sınavın zorlaşacağı düşünülüyor

Haziran ayında vatandaşlık hakkı kazanan 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Heaven Mehreta, İngilizcede en çok zorlandığı kısmın telaffuz olduğunu ve gelecek güncellemenin sınavı zorlaştıracağını ifade etti.

İsrail'den ABD’ye 5 yıl önce göç eden Shai Avny de, anadili İngilizce olmayan göçmenlerin sınav yetkilileriyle iletişim kurmasının zorluğuna dikkat çekti.

Vatandaşlık ders kitabı yazarı Bill Bliss bir blog yazısında, daha geniş bir bilgi birikimi gerektireceği için sınavın daha zor hale geleceğini söyledi.

Jones Kütüphanesi'nin Massachusetts'teki İkinci Dil Olarak İngilizce Merkezi'nde vatandaşlık koordinatörü olan Lynne Weintraub ise önerilen formatın İngilizce okuryazarlığı konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için vatandaşlık sınavını zorlaştırabileceğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD vatandaşlık sınavını güncelliyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:18:03