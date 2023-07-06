ABD vatandaşlık sınavını güncelliyor

Sınavın zorlaşacağı düşünülüyor

Haziran ayında vatandaşlık hakkı kazanan 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Heaven Mehreta, İngilizcede en çok zorlandığı kısmın telaffuz olduğunu ve gelecek güncellemenin sınavı zorlaştıracağını ifade etti.

Vatandaşlık sınavını güncellemeyi planlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), sınavın İngilizce yeterlilik kısmı için değişiklik teklifi yapıldı.Önerilen değişikliklerin İngilizce yeterlilik seviyesi düşük olan göçmenlerin işini zorlaştıracağı düşünülüyor.ABD'de vatandaşlığa kabul sınavı, vatandaşlığa giden son adımlardan biri. Vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlerin başvurudan önce yıllar boyunca ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekiyor.ABD'li yetkililer aralık ayında vatandaşlık sınavının 15 yıl sonra güncelleneceğini duyurmuştu. Sınavın yeni versiyonun önümüzdeki yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.Mevcut sınavda katılımcıların konuşma kabiliyetlerinin ölçüldüğü yazılı bölümde cevapladıkları sorulara sözlü olarak da yanıt vermeleri isteniyor.USCIS tarafından teklif edilen değişiklikle, konuşma testinde katılımcılara gündelik hayattan fotoğraflar gösterilerek İngilizce olarak anlatmaları istenecek.Bu kapsamda yapılacak güncellemenin kamuoyundan geri dönüş almak için bu yıl boyunca ülke çapında deneneceğini bildirildi.Sınavda yapılacak diğer bir değişiklik ise, yurttaşlık bilgisi bölümündeki sözel soruların çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanması olacak.İsrail'den ABD’ye 5 yıl önce göç eden Shai Avny de, anadili İngilizce olmayan göçmenlerin sınav yetkilileriyle iletişim kurmasının zorluğuna dikkat çekti.Vatandaşlık ders kitabı yazarı Bill Bliss bir blog yazısında, daha geniş bir bilgi birikimi gerektireceği için sınavın daha zor hale geleceğini söyledi.Jones Kütüphanesi'nin Massachusetts'teki İkinci Dil Olarak İngilizce Merkezi'nde vatandaşlık koordinatörü olan Lynne Weintraub ise önerilen formatın İngilizce okuryazarlığı konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için vatandaşlık sınavını zorlaştırabileceğini ifade etti.