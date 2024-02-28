Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve BM’den Macron'un ‘Ukrayna’ya asker gönderme’ açıklamasına tepki geldi /28 Şubat 2024 12:30

ABD ve BM’den Macron'un ‘Ukrayna’ya asker gönderme’ açıklamasına tepki geldi

Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerine ABD’nin ardından Birleşmiş Milletler’den de tepki geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.

ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere asker göndermeyeceğini söyledi.

AFP'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Batı'nın Ukrayna’ya asker göndermeyi tartıştığını’ söylemesinin ardından açıklama yapan ABD’li yetkili, ülkesinin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere askeri personel göndermeyi planlamadığını söyledi.
Watson, ABD Başkanı'nın Kongre'nin onaylaması halinde yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna ordusuna yardımcı olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Macron’un sözlerine ilk tepki Kremlin’den geldi. Ardından Almanya, ABD ve NATO’dan yapılan ayrı ayrı açıklamalarda, Ukrayna’ya asker göndermenin gündemlerinde olmadığı vurgulandı.
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