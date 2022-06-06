ABD ve Güney Kore’den, Kuzey Kore’ye 'balistik' misilleme

Güney Kore menşeli Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore ve ABD, Pazar günü 8 füze denemesi yaptı. ATACMS sistemlerinin Japonya Denizi’ne “çeşitli hedeflere” ateşlendiği belirtildi.







Test ateşi yaklaşık 10 dakika sürdü ve Pazartesi günü yerel saatle 04.45’te başladı.





Güney Kore ordusuna göre, Pyongyang Pazar günü Japonya Denizi’ne doğru toplam 8 kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı. Seul ve Washington’un füze testi, bu harekete misilleme olarak açıklandı.





Kuzey Kore önceki gün Pyongyang’ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli sekiz balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.