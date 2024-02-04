ABD ve İngiltere, 36 Husi hedefini daha vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların Husiler’in Kızıldeniz gemilerine saldırmak için kullandıkları gömülü silah depolama tesislerini, füze sistemlerini, fırlatma rampalarını ve diğer hedeflerini vurduğunu ve ülke genelinde 13 noktayı hedef aldığını açıkladı.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin saldırılara Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın da destek verdiğini kaydetti.



Austin yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar İran destekli Husi milislerinin Kızıldeniz'den yasal olarak geçiş yapan ABD ve uluslararası gemilere karşı pervasız ve istikrarsızlaştırıcı saldırılarını gerçekleştirme kabiliyetlerini daha da bozmayı ve azaltmayı amaçlamaktadır" dedi.



Austin, "Bu kolektif eylem Husiler’e, uluslararası deniz taşımacılığı ve donanma gemilerine yönelik yasadışı saldırılarına son vermedikleri takdirde daha fazla sonuca katlanmaya devam edecekleri şeklinde açık bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.



ABD Savunma Bakanı, dünyanın en kritik su yollarından birinde hayatları ve ticaretin serbest akışını savunmakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.



Husiler’e yönelik son misilleme saldırıları, ABD’nin geçen hafta sonu Ürdün'de üç askerinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak bir gün önce Irak ve Suriye'de İran destekli diğer milisleri ve İran Devrim Muhafızları’nı hedef alan hava saldırısının ardından geldi.



ABD'nin Irak ve Suriye'de 85'ten fazla hedefe düzenlediği saldırılarda 40'a yakın kişinin öldüğü bildirildi.



Washington, İran destekli milisleri Irak, Suriye ve Ürdün'deki üslerde bulunan ABD askerlerine saldırmakla suçluyor, Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'deki ticari gemileri ve savaş gemilerini hedef alıyor.



Yemen'in en kalabalık bölgelerini kontrol eden Husiler, saldırıların, İsrail Gazze'yi vururken Filistinliler’le dayanışma için olduğunu söylüyor.



ABD geçen haftalarda Husi hedeflerine yönelik 10'dan fazla operasyon düzenlemiş ancak bu saldırılar grubun saldırılarını durdurmayı başaramamıştı.



Husiler tarafından işletilen Yemen Haber Ajansı (Saba) da, ABD ve İngiltere'nin Cumartesi günü Taiz ve Hudeyde vilayetlerine 14 saldırı düzenlediğini söyledi.



Amerikalı yetkililer Husi hedeflerinin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinden kalkan F/A-18 savaş uçakları ve Kızıldeniz'den Tomahawk füzeleri atan Amerikan savaş gemileri tarafından vurulduğunu söyledi.



Associated Press haber ajansına konuşan yetkililere göre füzeler, her ikisi de donanma destroyeri olan USS Gravely ve USS Carney’den fırlatıldı.



24 saat öncesinde ABD destroyeri Laboon ve uçak gemisi Eisenhower'dan kalkan F/A-18'ler Yemen'de Husiler’in kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e fırlatılan yedi insansız hava aracını düşürdü. Carney destroyeri Aden Körfezi'nden fırlatılan bir insansız hava aracını düşürdü ve ABD güçleri fırlatılmaya hazırlanan dört İHA'yı daha etkisiz hale getirdi.



İngiltere: "Uluslararası hukuka uygun hareket ettik"



İngiltere de Amerikalı müttefiklerle Husi militanlarına karşı başlattıkları saldırının "orantılı ve hedefe yönelik" olduğunu bildirdi.



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, "Kraliyet Hava Kuvvetleri, Yemen'deki Husi askeri hedeflerine karşı üçüncü bir orantılı ve hedefli saldırı dalgasına girişti. ABD'li müttefiklerimizle birlikte, birçok uluslararası ortağın desteğiyle, meşru müdafaa ve uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettik" dedi.