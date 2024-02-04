Rusya: Ukrayna fırını vurdu, 28 kişi öldü

Rusya, uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı sayılan Luhansk'a bağlı Lysychansk'ı Temmuz 2022'de, aylar süren çatışmaların ardından ele geçirmişti.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'nın kontrolündeki Luhansk'a bağlı Lysychansk kentine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.



Bakanlık, Lysychansk'ta bir fırının olduğu binaya Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırının ardından 10 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını aktardı.



Ayrıca bakanlığın açıklamasında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu bilgisine yer verildi.



Rusya, uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı sayılan Lysychansk'ı Temmuz 2022'de, aylar süren çatışmaların ardından ilhak ederek kendi kontrolü altına almıştı.



Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Moskova'nın kontrolündeki Luhansk yönetimi enformasyon merkezi de Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD destekli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tarafından gerçekleştirilen bombardımanın cumartesi günü öğleden sonra meydana geldiğini belirtti.



Kiev, saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda Batılı silahların kullanıldığını ve uluslararası kuruluşlardan "hızlı ve koşulsuz kınama" bekledikleri açıklamasını yaptı.



Ukraynalı yetkililere göre Lysychansk'ın savaş öncesi 110 bin olan nüfusunun sadece onda biri kentte kaldı.