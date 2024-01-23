ABD ve İngiltere Husiler’e ait hedefleri yeniden vurdu



ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, İngiltere ile ABD’nin ortak operasyonunda Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler'in bir kez daha hedef alındığını açıkladı.



Ortak açıklamada, ABD ve İngiltere ordularının, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda’nın desteğiyle, Husiler’in Kızıldeniz’de uluslararası taşımacılığı hedef alan saldırılarına karşılık olarak, Yemen’deki sekiz Husi hedefinin “orantılı” şekilde hedef alındığı belirtildi.



Nokta atışı operasyonların amacının, Husiler’in küresel ticareti ve denizcilerin hayatlarının tehdit etmek için kullandığı kabiliyetlere zarar vermek olduğu vurgulandı.



Açıklamada son operasyonda Husiler’in yer altındaki bir depolama merkezinin ve Husiler’in füze ve hava izleme/gözlem kabiliyetleriyle bağlantılı yerlerin hedef alındığı belirtildi.



30’dan fazla kez saldıran Husiler’e uyarı



Yemen’de İran destekli Husiler Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde uluslararası taşımacılığı, ticari ve donanma gemilerini 30’dan fazla kez hedef aldı.



Bu ülkelerin ortak açıklamasında, “Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz’de istikrarı yeniden sağlamak. Ancak Husiler’in liderlerine bir kez daha uyarımızı tekrarlayalım: Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birinde ticaretin serbest akışını savunmakta tereddüt etmeyiz” ifadeleri yer aldı.



11 Ocak’ta Aden Körfezi’nde Husiler’e ait silah taşıyan bir teknenin durdurulduğu operasyona katılan ABD Donanması’ndan iki komando operasyon sırasında deniz düşerek hayatını kaybetmişti.



Biden Sunak’la görüştü



Husiler’e ait hedeflerin bir kez daha vurulduğuna ilişkin açıklama öncesinde, ABD Başkanı Joe Biden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider Kızıldeniz'de Husiler'in ticari gemiler ve donanma gemilerine yönelik saldırılarını ele aldı.



Açıklamada liderlerin "seyrüsefer özgürlüğü, uluslararası ticaret ve denizcilerin yasa dışı ve haksız saldırılardan korunmasına yönelik taahhüdün" altını çizdikleri belirtildi.



ABD Donanma komutanı: "İran'ın doğrudan rolü var"



ABD Donanması Beşinci Filo Komutanı Koramiral Brad Cooper, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının talimatını Tahran'ın verdiğini söylemedi; ancak İran'ın bu saldırıları fonladığını, kaynak ve eğitim sağladığını belirtti.



Associated Press haber ajansına konuşan Amerikalı komutan, "Doğrudan rollerinin olduğu açık. Burada bir sır yok" ifadelerini kullandı.



Koramiral Cooper Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gemilere yönelik saldırıları, 1980'lerde yaşanan ve tarihe Tanker Savaşı olarak geçen ve bir gün süren savaştan bu yanaki en ciddi saldırılar ifadeleriyle tanımladı.