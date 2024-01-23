Elon Musk, Nazi toplama kampı Auschwitz'i ziyaret etti

Kampı gezerken fotoğraflanan Musk'ın yanında Avrupa Yahudi Derneği'nin antisemitizmin yükselişiyle ilgili konferansına katılacak isimler de bulundu.
Avrupa Yahudi Derneği tarafından Polonya'nın Krakow'da düzenlenen konferansta antisemitizm konusu tartışılacak.
Geçen kasımda Yahudileri "beyazlardan nefret etmekle" ve "antisemitizme kayıtsız kalmakla" suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren Musk tepki çekmişti.
Musk yanıt olarak "asıl gerçeği söyledin" mesajını paylaşmıştı.
Reklamverenlerin X'ten çekilmeye başlamasının ardından Musk, mesajının şimdiye kadar yazdığı "en aptalca" gönderi olduğunu söylemişti.
Aynı zamanda Tesla ve SpaceX CEO'su Msuk, eski adıyla Twitter'ı 2022 yılında satın aldığından bu yana, Yahudi sivil toplum kuruluşlarınca antisemitik mesajlara göz yummakla suçlanıyor.
Aralarında Disney ve IBM'in de bulunduğu bazı büyük markalar, geçen yıl platformdaki reklamlarını durdurdu.