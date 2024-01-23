İngiltere'de kızamık alarmı

Aşı kampanyası

Ulusal Sağlık Hizmeti, ülkede ekim ayından bu yana çoğu 10 yaşın altındaki çocuklarda 216 teyit edilmiş ve 103 şüpheli kızamık vakasının kayde geçmesinin üzerine kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası başlattı.





Kızamık nedir?





Bilinen en bulaşıcı hastalıklardan biri olan kızamık virütik bir hastalık ve virüs, enfekte olmuş bir kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya yayılıyor.

İngiltere'de sağlık yetkilileri ülkede artan kızamık vakaları sebebiyle milyonlarca ebeveyni çocuklarını aşılatma çağrısında bulundu.İngiltere'de MMR olarak bilinen kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı aşılanmanın en düşük düzeye gerilediği bir dönemde kızamık vakalarında keskin artış yaşanması dikkat çekiyor.Üç hastalığa karşı uygulanan karma aşı, iki doz halinde ücretsiz sunuluyor. İlk aşının bebekler bir yaşına gelmeden, hatırlatma aşısı da çocuklar 3 yaşına ulaştığında yapılması öneriliyor.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı İcra Kurulu Başkanı Jenny Harries, aşılama oranlarının ülke genelinde yaklaşık yüzde 85'e, Londra'nın bazı bölgelerinde ise çok daha düşük seviyelere gerilemiş durumda olduğunu bildirdi."Güvenli nüfus kapsamını korumak" için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yüzde 95'lik aşılanma oranı tavsiye ediliyor.Yetkililer, aşı kapsamının sürü bağışıklığı sağlamak için gereken yüzde 95'in altında olduğu her yerde salgınların meydana gelebileceği uyarısında bulunuyor.2017 yılında Birleşik Krallık'ta kızamığın ortadan kaldırıldığı ilan edilmişti, ancak o zamandan bu yana vakalar artmaya devam ediyor.Halk sağlığı yetkililerine göre, 16 yaşın altındaki 3,4 milyondan fazla çocuk korunmasız durumda ve hastalığa yakalanma riski taşıyor.Covid-19 döneminde kızamık gibi temel salgınların aşılarını yaptırmamak daha mı tehlikeli?En sık 5 yaş altı çocuklarda görülen hastalığın belirtileri arasında ateş, öksürük, burun akıntısı ve belirgin bir döküntü bulunuyor.Enfeksiyon sağırlık gibi kalıcı fiziksel hasara yol açabilir. Ölümlerin çoğu beyin iltihabı, ciddi oranda su kaybı, ciddi solunum problemleri ve zatürre gibi komplikasyonlardan kaynaklanıyor.DSÖ kasım ayında yaptıkları açıklamada, kızamık ölümlerinin geçen yıl küresel olarak yüzde 40'tan fazla arttığını ve pandemi sırasında aşılama seviyelerinin önemli ölçüde düşmesinin ardından vakaların yükselişte olduğunu belirtmişti.