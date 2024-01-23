DEM Parti Başak Demirtaş’ı aday çıkarırsa İmamoğlu-Kurum yarışı nasıl biter?

Eşi Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz” sözleriyle, iddialı olduğunu da ortaya koydu.



Başak Demirtaş’ın çıkışı “dikkat çekici” olarak yorumlanıyor çünkü 2019 yılındaki seçimlerde AK Parti adayı Binali Yıldırım’a iki kez üstünlük sağlayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu başarısında, DEM Parti’nin öncülü HDP’nin aday çıkarmaması rol oynamıştı.



Hatta o dönemde cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın “HDP tarafsız kalmalı” yönündeki mesajına rağmen İmamoğlu’na destek açıklamaları yapmıştı.



İmamoğlu cephesi Demirtaş’ın adaylığına yorum yapmazken, Özgür Özel saygı duyduğunu açıkladı



VOA Türkçe’nin ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, Demirtaş’ın sözleri ve sonrasındaki sürecin DEM Parti’yi bağladığını ve kendisinin İmamoğlu adına bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.



CHP Genel Başkanı Özgül Özel ise her Türk vatandaşının aday olabileceğini belirterek kapalı kapılar ardından CHP ve DEM Parti’nin işbirliği yaptığı iddialarının artık boşa düştüğünü ifade etti.



Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 8’inci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılmak üzere Tunceli’de bulunan Özel, Genç’in Nazımiye İlçesindeki mezarı başında anma töreni sonrası şehir merkezinde temaslarda bulundu.



Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, “Her Türk vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı veya 'katkısı olacaksa düşünebilirim' demesi herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir ama Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı İstanbul’a iyi geldi” dedi.



Özgür Özel: "Başak Demirtaş’ın açıklamaları Erdoğan’ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte”



Başak Demirtaş’ın sözlerinin Erdoğan’a yanıt niteliğinde olduğunu vurgulayan Özel, “Başak Demirtaş’ın yaptığı açıklamaların tamamı, aslında Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı; ‘CHP, DEMleniyor, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında işbirliği yapıyor, kamuoyuna açıklanmayan işbirlikleri var.’ Oysa Başak Hanım’ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyuyla birlikte Başak Hanım’ın açıklamasını dinledik ve bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk” dedi.



CHP’nin DEM Parti ile gizli görüştüğü iddialarına da yanıt veren Özel, “Bizim söylediğimiz bir tek şu. Kamuoyunun gözünün önünde ne oluyorsa, bize nezaket ziyaretinde bulundular, biz onlara nezaket ziyaretinde bulunduk, birçok gündemi değerlendirdik. DEM Parti’nin Parti Meclisi’nin bir açıklaması var, ‘Kent uzlaşısı arayacağız’ diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti’nin yaptığı açıklama, Parti Meclisi’nde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgilisi ya da gizli kapılar ardında bir görüşme yok” diye konuştu.



DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” kavramı Başak Demirtaş’a adaylık yolunu açar mı?



Eskiden HDP şimdi de DEM Parti, iktidarın kayyum politikasına karşı CHP’nin kendilerini uzun zamandır yalnız bıraktığı söylüyordu.



Özellikle 2019 yılındaki seçimlerden beri güçlü oldukları “Doğu ve güneydoğu illerinde AK Parti’ye karşı kazanma, batıdaki illerde de iktidara kaybettirme” stratejisiyle sonuç alan siyasi gelenek, 14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerdeki hayalkırıklığı sonrası, strateji değişikliğini tartışıyordu.



VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, geçen haftaya kadar Bursa, Mersin, Adana ve İstanbul gibi illerde “kent uzlaşısı” kapsamında aday çıkarmama seçeneği ağırlıktayken Başak Demirtaş’ın çıkışı en azından Türkiye’nin en büyük iline dair parti içindeki baskın eğilimi değiştirebilir.



Selahattin Demirtaş sonrası HDP Eş Başkanı olan, bugünse DEM Parti TBMM Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Sezai Temelli’nin Meclis’teki basın toplantısında, “Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır” demesi hem bu başvurunun sürpriz olduğunu hem de dikkate alınacağını ortaya koyuyor.



İstanbul’daki Kürt seçmen Başak Demirtaş’a sıcak bakıyor



Rawest araştırma şirketi 9-12 Ocak’ta İstanbul’da yaşayan Kürt seçmenlere “DEM Parti İstanbul adayı çıkarmalı mı?” sorusunu yöneltti.



Araştırmaya katılan 1002 kişinin yüzde 69,9’u aday çıkarılmasını talep ederken en fazla tercih edilen isim Başak Demirtaş’tı.



Katılımcıların yüzde 34,3’ü Başak Demirtaş “aday olsun” seçeneğini işaretlerken, yüzde 26,5 TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’i, yüzde 6,5’i ise eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i aday olarak görmek istediğini beyan etti.



Roj Girasun: “Demirtaş’ın adaylığı İmamoğlu’na gidecek Kürt oylarını minimize eder”



Rawest Genel Müdürü Roj Girasun, Başak Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesi halinde Ekrem İmamoğlu’na gidecek DEM Partisi seçmeni oylarının minimize olacağını, bunun da AK Parti adayı Murat Kurum’u avantajlı hale getireceğini dile getirdi.



VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Girasun, “Bildiğiniz gibi Selahattin Demirtaş 2019 ve 2023 yıllarındaki seçimlerde ‘kingmaker’ (iktidar belirleyici) rolü ile öne çıkıyordu. Demirtaş, 2019’da ‘Gerekirse bağrınıza taş basın ama yine de oy verin’ demişti. 2023’te de muhalefette aday konusunda bir belirsizlik ‘Yürü Bay Kemal’ diyerek HDP’nin Kılıçdaroğlu tercihinin belirginleşmesine neden oldu. Başak Demirtaş’ın dünkü adaylık sözlerinin Selahattin Demirtaş’ın onayıyla olduğunu biliyoruz. Tabii bir de DEM seçmeni batıda özellikle İstanbul’da aday çıkarmak istiyor. Burada da Demirtaş’ın bir tutum aldığını görüyoruz. Eğer DEM Genel Merkezi, buradan ‘Başak Hanım için veto’ uygularsa kamuoyunda var olan ‘Demirtaş ile parti arasındaki makas açık’ algısı güçlenecektir. Bunun da siyasal maliyeti artar. İYİ Parti’nin adayının da kim olacağı önemli ama Demirtaş’ın adaylığı İmamoğlu’na gidecek Kürt oylarını minimize eder ve kazanma şansını epey azaltır” dedi.



31 Mart 2019’daki seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından 23 Haziran 2019’da yinelenen seçimlerde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’dan 808 bin fazla oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.



Özer Sencar: “Başak Demirtaş aday çıkarılırsa ve parti arkasında durursa Ekrem Bey seçimi kaybeder”



Son yaptıkları araştırmada İmamoğlu’nu Kurum’un 4,5 puan önünde bulduklarını vurgulayan Metropoll araştırma şirketi kurucusu Özer Sencar, 2019 seçimlerinde yüzde 54 oyla başkan seçilen İmamoğlu’nun bu oylardan 11 puanını o dönem HDP’ye oy veren DEM seçmeninden, 9’unu da İYİ Parti seçmeninden aldığını belirterek, özellikle Başak Demirtaş’ın adaylığının CHP adayının aleyhine bir durum yaratacağının altını çizdi.



VOA Türkçe’nin ulaştığı Sencar, “Bu seçimde hem İYİ Parti hem de Zafer Partisi aday çıkaracak. İYİ Parti’nin adayı kim bilmiyoruz ama güçlü bir isim olursa 7 puandan 5’ini alır. DEM Partisi’nin yaklaşık 11 puan oyu var. Başak Demirtaş da onun 9’unu alır. Bu durumda açık olan bir şey var. Başak Demirtaş aday çıkartılırsa ve parti arkasında durursa Ekrem Bey seçimi kaybeder. O ilan edildiği anda Murat Kurum ‘seçimi kazandım’ havasına girecektir. Ahmet Türk gibi Başak Demirtaş da Kürt seçmende karşılık buluyor. Bu iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedefine ulaştırır. Erdoğan iki kez İmamoğlu’na kaybetti, bu kez yenerek rövanşı almak isteyecek. Çünkü sokaktan geliyor. Ve delikanlılık raconunda rövanşı almak, rakibini alaşağı etmek çok önemlidir. Görülüyor ki cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu adaylaştırarak muhalefeti dizayn eden Erdoğan, bu kez de İYİ Parti ve DEM Partisi’nin İstanbul’da aday göstermesini başarmak üzere” diye konuştu.