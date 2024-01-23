O ülkede otomotiv sektörü çöktü: Geçen yıl yalnızca 61 araç üretildi

Motor, şanzıman kutusu ve gösterge paneli üretiminin yapılmadığı ülkede, araç üretimini Venezuela’da yapabilmek için birçok parçayı yurtdışından ithal etmek gerekiyor.









2007 yılında 172 bin aracın üretildiği; 1992 ile 2002 arasındaki dönemde Kolombiya ve Ekvador’a 118 binden fazla aracın ihraç edildiği Venezuela’da ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu.On yıl önce 104 bin aracın üretildiği ülkede bu sayı 2015 yılında 20 bine; 2022’de 79’a kadar düştü. Geçen yıl ise ülkede yalnızca 61 araç üretildi.Otomotiv üreticileri yüksek ithalat ve üretim maliyetleri, ithal otomobillere uygulanan düşük vergiler, alım gücünün düşmesine bağlı olarak yeni araçlara talebin azalması ve finans ve kredi sorunlardan dolayı, geçmişte Latin Amerika’nın en gelişmiş otomotiv alt yapılarından birine sahip olan Venezuela’daki araç üretiminin bugün bitme noktasına geldiğini kaydediyor.Venezuela Otomotiv Parçaları Üreticileri (Favenpa) Başkanı Omar Bautista, “Bugün itibarıyla Venezuela’da otomobil parçalarının yalnızca yüzde 30 ila 35’i üretilebiliyor. Trafikteki araçların ortalama yaşı 22 ve yarısından fazlası geçmişte Venezuela’da üretilmiş olan yerli taşıtlar. Geçen yıl üretilen araçlarsa kamyon ve kamyonetlerden oluşuyor” diyor.Favenpa’ya göre ülkedeki otomotiv sektörü mevcut kapasitesinin yalnızca yüzde 20’sini kullanıyor.Yılın ilk 11 ayında yalnızca 6 bin 500 yeni araç satışının gerçekleştiği Venezuela’daki araç filosunun yaş ortalamasının 22 olmasının başlıca nedenleri arasında satın alma gücünün düşmesi ve banka müşterilerine yönelik kayda değer taşıt kredilerinin olmaması yer alıyor.Venezuela Motorlu Taşıt Üreticileri Odası raporlarına göre, bugün ülkede özel araç üretimine yatırım yapmak için yeterli pazar bulunmaması, araç üretiminin önündeki en büyük engellerden birini teşkil ediyor.