AfD'ye hazine desteği kesilebilir mi?

"Tersine göç" planları üzerine haber





Nancy Faeser: Bu demokrasi kendini savunmayı bilir

Federal Hükümet içinde ülke güvenliğinden ve dolayısıyla anayasanın korunmasından sorumlu olan Bakan Faeser Genel Kurul salonunda AfD sıralarına dönerek "Bu demokrasi kendini savunmayı bilir" dedi. Partinin yasaklanmasının da imkan dahilinde olduğunu söyleyen Faeser bunun başvurulacak son araç olduğunu ifade etti. 2017 yılında Almanya'da ırkçı Nasyonal Demokrat Parti'ye yönelik kapatma davası başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Parti adını "Heimat" (Vatan) olarak değiştirdi ve halihazırda son derece önemsiz bir parti haline geldi; öyle ki Federal Anayasa Mahkemesi partiyi önemsizliğinden ötürü kapatmadı.

Anayasayı Koruma Dairesi AfD'yi nerede özellikle izliyor?





AfD'yi NPD'den ayıran ne

Leipzig Üniversitesi'nden anayasa hukukçusu Azim Semizoğlu ise AfD'ye hazine desteğinin kesilebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Semizoğlu mahkemenin AfD programını da anayasaya düşman olarak sınıflandırması gerektiğini belirtiyor, ancak bu koşulun sağlanması Semizoğlu'na göre pek muhtemel değil.

Almanya'da demokrasi ne kadar güçlü?



