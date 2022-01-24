Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna kararı /24 Ocak 2022 22:31

ABD ve İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna kararı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusundaki tedirgin bekleyiş sürerken, İngiltere ve ABD yönetimlerinin Kiev'deki büyükelçilik çalışanlarını ülkeden çıkartacağı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı. İngiltere ise Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başladı.

ABD'nin yayımladığı uyarıda, “23 Ocak 2022’de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD’nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna’dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna’daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir.” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, “Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da ve Rusya’nın kontrolündeki doğu Ukrayna’da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, olası bir askeri harekatta ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna’daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.
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