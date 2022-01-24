Biriken kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanında Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.



Üstün, "Hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir" derken Twitter'da paylaşılan bir videoda bir kişinin çöken parçaların altında kaldığı görülüyor.