Samanyolu Haber /Gündem / Biriken kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü /24 Ocak 2022 21:57

Biriken kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Marmara Bölgesi'nde günlerdir etkili olan kar yağışı İstanbul'da da kuvvetli biçimde sürerken, yağış sonrası olumsuzluklar da yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ise İstanbul Havalimanı'ndaki bir kargo terminalinin çatısının, biriken karın ağırlık yağması nedeniyle çöktüğü belirtildi. Söz konusu çökme sırasında bir kişinin çatının parçaları altında kaldığı görüldü.

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İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanında Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.

Üstün, "Hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir" derken Twitter'da paylaşılan bir videoda bir kişinin çöken parçaların altında kaldığı görülüyor.
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