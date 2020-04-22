ABD, Yeşil Kart başvurularını durduruyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde kapsamlı bir göç yasağının işaretini vermişti. Trump yasağın kapsamını açıkladı: Yabancılara sürekli oturum hakkı veren Yeşil Kart başvuruları korona virüsü sebebiyle 60 gün durdurulacak.







Başkan Trump Beyaz Saray’daki korona virüsü birifinginde, Amerikalıların işsiz kalmaması için bu adımı attığını savundu. Trump ekonominin gidişine bağlı olarak göç yasağının daha da uzatılabileceğini de söyledi.





Ancak salgın nedeniyle vize işlemleri zaten tamamen askıya alınmış olduğundan bu adımın pratikte ne gibi bir fark yaratacağı belli değil. Muhalifler Trump’ın, ülkede şu ana kadar 45 bin kişinin ölümüne yol açan korona virüsü salgınıyla ilgili hatalarını örtmek amacıyla bu tür açıklamalar yaptığını söylüyorlar. Demokratlar ayrıca Trump yönetimini salgını bahane ederek göç konusundaki sert politikalara meşruiyet kazandırmaya çalışmakla da suçluyor.





ABD’de korona virüsü salgını nedeniyle 20 milyonu aşkın Amerikalının işsiz kaldığı belirtiliyor.