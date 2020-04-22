Samanyolu Haber /Dünya / KKTC'de virüs tedbirleri genişletiliyor /22 Nisan 2020 22:45

KKTC'de virüs tedbirleri genişletiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsüyle mücadele kapsamında cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Özersay Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmelerine vesile olacak iftar yemeği gibi toplantılara izin verilmeyeceğini söyledi.

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KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında corona virüs salgını gündemiyle toplandı.Yaklaşık 4 saat süren toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, sokağa çıkma yasağına ek olarak cuma gününden itibaren sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Süpermarket, kasap, eczane, banka ve benzeri yerlere izinli çıkanların artık maske takmak zorunda olduğunu ifade eden Özersay, herkesin söz konusu kurala uyması gerektiğini belirtti.

İFTARA İZİN VERİLMEYECEK

Özersay Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmelerine vesile olacak iftar yemeği gibi toplantılara izin verilmeyeceğini, toplu ibadetlerin yapılamayacağını ifade ederek, vatandaşların ibadetlerini evlerinde yapabileceğini dile getirdi.

DENİZ YOLUYLA ULAŞIM 30 NİSAN’A UZATILDI

Bakan Kudret Özersay, 27 Nisan’a kadar devam eden deniz yolu ile KKTC’ye geleceklerle yönelik alınan kararların 30 Nisan’a uzatıldığını ifade etti.

Özersay, 30 Nisan’a kadar istisnalar hariç ülkeye yolcu alınmayacağını duyurdu.Söz konusu istisnalar, Sağlık Kurulu onayıyla tedavi için yurt dışına gidenler ve yakınları ile cenaze için yurt dışına gidenler olarak belirtildi.

Söz konusu kişilerin ayrıca, deniz yoluyla geldikten sonra 14 gün karantina kuralına tabi olacakları bildirildi.

“BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ”

Özersay, kolay bir dönemden geçilmediğini ancak alınan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması durumunda toplum olarak başarılı bir sonuca ulaşılacağına işaret etti.

Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve benzeri önlemlerle salgına karşı daha kolay ve sonuç alıcı bir mücadele gösterileceğini belirten Özersay, “Lütfen herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin ve aldığımız karar ve tedbirlere uysun. Birlikte bu süreçten başarıyla çıkacağımıza samimiyetle inanıyorum” şeklinde konuştu.
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