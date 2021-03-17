ABD'de 1 yaşındaki bebek polis tarafından yanlışlıkla vuruldu

T24'te yer alan habere göre ABD'nin Houston kentinde bir yaşındaki bir bebeğin 3 Mart'ta "yanlışlıkla" polis tarafından başından vurulduğu belirtildi. Bebeğin annesi ve avukatları 1 yaşındaki Legend Smalls'ın "hayatı için savaşmakta olduğunu" ve tek başına nefes almakta zorlandığını ifade etti.





Anne Daisha Smalls salı günü düzenlediği basın toplantısında 3 Mart'ta arabasına benzin koyarken bir anda polis sirenleri görmeye başladığını söyledi. Smalls, bir anda arabasına bir adamın bindiğini ve anahtarları kendisine vermesini söylediğini, bu sırada da bebeği Legend'ın arka koltukta olduğunu ifade etti.





Smalls, "Ben ne olduğunu anlamadan bir anda arabama ateş etmeye başladılar. Çocuğumun hayatı için korktum" dedi.





Polis, 4 Mart tarihli açıklamasında durumu daha farklı anlattı. Polis departmanının açıklamasına göre gasptan aranan bir adam polisten kaçarken arabasını çarptı ve daha sonra Samlls'un arabasına bindi. Polis bu sırada Smalls'un arabada olmadığını ifade etti. Açıklamada zanlı silahını bırakmayı kabul etmeyince "Anneye zarar verebileceğinden korkan" bir memur ateş açtı. Polis memurunun zanlıyı ölümcül bir şekilde vururken bebeği de vurduğu bildirildi.





Avukat bebeğin 10 gündür solunum cihazına bağlı olduğunu söylerken anne Smalls da kurşunun Legend'ın kafatasından çıkarıldığını ancak içeride parçalar kaldığını ifade etti.





Legend'ın vurulmasından bu yana 10 kez nöbet geçirdiği de bildirildi.