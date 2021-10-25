Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı uygulanabilir /25 Ekim 2021 20:20

ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı uygulanabilir

ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı uygulamasının kasımda başlayabileceği açıklandı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için geliştirdiği koronavirüs aşısının kasım başında hazır olabileceğini söyledi.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABC ulusal televizyonunda açıklama yaptı."Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün."

Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini dile getirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce COVID-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz."

FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı COVID-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.

YÜZDE 91 ETKİLİ

FDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında COVID-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları bilgisi verilmişti.

ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.

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