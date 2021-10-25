Deniz Kuvvetleri’nin ‘Fe*ömetre’ ile başı belada

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın mucidi olduğu, 16 bin TSK mensubunun hiçbir delil olmaksızın ihracına neden olan ‘fe*ömetre’den kurtulmak kurtulmak için çalışma başlattı.







KHK’lı Deniz Kurmay Albay Halis Tunç, Deniz Kuvvetleri’nin ‘fe*ömetre’ işlemlerinin organize edildiği Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem Şubesi’ni lağvetmek için bir çalışma yürüttüğünü öne sürdü.





YAYCI EMEKLİLİĞE ZORLANDI





Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: “Emekli Tümamiral Cihat Yaycı biliyorsunuz, 18 Mayıs 2020’de emekliye zorlandı. Emeklilik sonrası Deniz Kuvvetleri ile ilişkileri fena değildi. Kendisine özellikle Yunanistan ve Deniz sorunları ile ilgili gelişmeler ve ihraçlar konusunda bilgi aktaran emrindeki eski personel dahi vardı.





HERKESİ ZOR DURUMA SOKMASIN





Cihat Yaycı televizyon programlarına çıkıp boy göstermeye başladı. Fakat akademisyen kimliği dışına çıkıp, özellikle Fe*ömetre konusunda tepki çeken açıklamalar yapmaya başlayınca, Dz.K.K. Oramiral Adnan Özbal kendisine haber göndererek şunu söylüyor: “Bu uygulama nedeniyle zaten zor durumdayız. Cihat’ın emekliliği sonrası bir kaç yeni savcıdan bu uygulama konusunda uyarı niteliğinde tavsiye aldık. Kendisinin çıkardığı uygulamayı iyice ifşa ederek herkesi zor duruma sokmasın.”





OKLAR YAYCI’NIN ALEYHİNE DÖNDÜ





“Okların kendisine döndüğünü gören Yaycı bu uygulamasını haklı çıkarmak için basında bu konuya daha da çok yer verince ipler kopuyor ve Dz.K.K’nı bütün amiralleri, Cihat Yaycı ile bilgi paylaşımı ve ilişkilerinin seviyesi konusunda uyarıyor. Bütün talepleri nazikçe karşılanmayan Cihat Yaycı birşeylerin döndüğü konusunda şüpheleniyor ve önceden emrinde çalışan ve tuğamiral olması konusunda da büyük destek verdiği Dz.K.Per.Bşk.Tuğa.Nihat Baran’ı arıyor. Kendisine hakkında bir sıkıntı olup olmadığını soruyor.”





BU İŞİN SONU İYİ GÖRÜNMÜYOR





“Nihat Baran, kendisine ulaşan herhangi bir şey olmadığını, bildiği bir konu varsa araştırabileceğini söylüyor. Fakat Personel Başkanının bilmemesi gibi bir durum söz konusu olmadığını bilen Cihat, lafı geçiştirerek havadan sudan konuşup telefonu kapatıyor. 2020 Ekim gibi Tuğa. Yalçın Özkütük, Cihat Yaycı’nın yerine atanan Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin’e bir teklifle geliyor. “Bu FE*ÖMETRE’nin yürütüldüğü Adli Takip, İnceleme ve İdarî İşlem Şubesinin (ATİİİ Ş) kapatalım. Bu işin sonunun iyi görünmediğini gerekçe gösteriyor.





YETKİ AŞILDI, SAVCILARDAN UYARI GELDİ





Konu Dz.K.K’na taşınıyor. Özbal’a sunulan gerekçeler çok ilginç.





1. Kişisel veriler konusunda yetki aşımı

2. Somut veriler olmadan kişilerin özlük haklarından mahrum edilmesi

3. Yeni savcılardan gelen uyarılar

4. Cihat’ın açıklamalarına gelen tepkiler ve personelin endişesi





DKK, 10 BİN DOSYADAN ŞUBE KAPATILARAK KURTULMAK İSTİYOR





Peki kapatınca ne elde edileceği konusunda ise:





1. Şube lağvedilerek, ileride muhatap bulunamayacağı, bunun için şubede görev yapmış kişilerin de emekliliğe sevk edilmesi ihtimali konuşuluyor. 2. Şube açık durduğu için şahıslar hakkındaki 10 bine yakın dosyadan kurtulunamadığı, şube kapatılırsa, bir şekilde dosyalardan kurtulunabileceği.





YAYCI SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ





Bunun zaten Cihat Yaycı’nın inisiyatifi olduğu, bunun kamuoyu ile bir yolla paylaşılması gerektiği, Yaycı’nın sorumluluğu üstlenmesi gerektiği gibi hususlar belirtiliyor.





NOT: ATİİİ Ş. lağvedilse de, kişiler emekli edilse de o dosyalar hukuki içerikli olduğu için 20 yıl saklanması gerekir. Sanırım dosyalar taşınma sonrasında kaybolacak! Kişiler zaten emekli değil cehenneme de gitse bulunur!”





BİLEZİKLİ KOÇ AÇIKLAMASIYLA DANANIN KUYRUĞU KOPTU





“Duyuru twitimde attığım @cuneytozdemir ‘e teşekkür etmem dikkatinizi çekmiş olabilir. Dananın kuyruğu Cüneyt Özdemir’in Cihat Yaycı ile Şubat 2021’de Fe*ömetre konusunda yaptığı programdan sonra kopuyor. Bunda benim de katkım olmuş olabilir:)





Fe*ömetre bu program sonrası toplumdan büyük tepki alıyor. Bu da Deniz Kuvvetlerini kara kara düşünceye sevk ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Koramiral Şirin ve Tuğamiral Özkütük ve İnanır’ı çağırıyor ve ATİİİ Ş.nin kapatılması konusundaki gelişmeyi soruyor.”





YAYCI’NIN DESTEK AÇIKLAMASI TALEBİ KABUL GÖRMEDİ





“Şimdi daha ilginç noktaya geleyim. Bu gelişmelerden habersiz Cihat Yaycı @cuneytozdemir programı sonrasında Kuvveti arayıp, toplumdan gelen tepkiler nedeniyle, MSB aracılığıyla kendisine destek verecek şekilde “Fe*ömetre konusunda açıklama yayınlanmasını talep ediyor.”





Özbal, bu bilgiyi ileten şube müdürünü “Cihat’a hitaben” küfürlü sözlerle odadan kovuyor. Bu şube müdürü ortalıkta Cihat Yaycı aleyhine “başımızı yakacak o.ç.” şeklinde konuşmaya başlıyor. Cihat sessizliğin pek hayra alamet olmadığını sezmiştir sanırım!”





ÇANLAR YAYCI VE EKİBİ İÇİN ÇALIYOR





“Son nokta, Cihat Yaycı Kuvveti arayarak “hakkında konuşulanlardan haberdar olduğunu ve kendisi ile birlikte çok kişinin de bundan kurtulamayacağını” söyleyerek tehdit ediyor. Şimdilerde sanırım ATİİİ Ş’de coşkulu bir koşuşturma var.





Fe*ömetre İşlem Şubesi yani binlerce subay-astsubayın hayatını hiç eden bir dönemin meşhur ATİİİ Ş kapatıldı veya eli kulağında. Ama çanlar kimin için çalıyor? Savcılarımızı bu konuda tekrar uyaralım. Bir bomba daha var. Teyit edince pimini çekeceğim.”