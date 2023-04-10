Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de bankada silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı /10 Nisan 2023 20:50

ABD'de bankada silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Louisville kentinde bulunan bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi ise yaralandı.

SHABER3.COM

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki “aktif bir silahlı saldırgana” müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın "etkisiz hale getirildiği" bilgisini paylaştı.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de bankada silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:52