ABD'de bilanço ağırlaşıyor

Korona virüsü, ABD’de büyük bir hızla yayılmayı sürdürüyor. Ülkede son 24 saatte korona virüsü vaka sayısı 30 bin 478 artışla 368 bin 449’a, can kaybı sayısı ise 1339 artışla 11 bin 13’e yükseldi.







Dünya genelinde ABD’yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor. ABD’deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 103 bin 717 vaka ile Almanya’nın toplam vakalarına neredeyse eşit olduğu gözleniyor.





ABD’deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York’ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830’a çıktı.





New York’u 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ediyor.





Can kaybı bakımından New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

JOE BIDEN: SEÇİMLERİ ERTELEYEMEYİZ





Bu arada ABD’de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Joe Biden, oylama yöntemi değiştirilmek zorunda kalınsa bile kasım ayında yapılacak seçimlerin korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu.





Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, NBC televizyonunda salgınının seçimlere yönelik olası etkilerini değerlendirdi. Salgının ne kadar süreceği belirsizliğini korurken Biden, seçimlerin planlandığı takvime göre yapılması gerektiğini söyledi.





“Bizzat gidip oy kullanılmasını tercih ederim ama bu, salgının durumuna göre değişebilir ve anayasanın gerektirdiği kasım seçimlerini erteleyemeyiz” diyen Biden, “Seçimleri 3 Kasım’da yapmak zorundayız” görüşünü dile getirdi.





ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti arasındaki başkan adaylığı yarışı, Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında devam ediyor.