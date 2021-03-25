Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bini geçti /25 Mart 2021 20:03

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bini geçti

ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye, vaka sayısı da 30 milyon 12 bin 351'e ulaştı.ABD'de son 24 saatte, 88 bin 981 yeni korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 30 milyon 12 bin 351'e yükseldi.

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Covid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1433 artarak 545 bin 282'ye çıktı.California eyaleti 3 milyon 649 bin 727 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 766 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 21 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerde 57 bin 975 vefatla ilk sırada olan California'yı, 49 bin 717 ölümle New York ve 47 bin 689 ölümle Texas takip ediyor.

ABD'DE YAPILAN AŞI SAYISI 130 MİLYONU AŞTI

Dünyada korona virüsünden en fazla ölüm yaşanan ve vaka tespit edilen ülke olan ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, yapılan aşı sayısı 130 milyon 473 bini geçti.

85 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 46 milyon 365 bini aşkın kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

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