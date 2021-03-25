Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de eğitim uçağı düştü /25 Mart 2021 19:53

İngiltere’de eğitim uçağı düştü

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bugün bir eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunanların kazadan kısa süre önce kendilerini fırlattığı açıklandı.

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İngiltere’de bugün yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Cornwall yakınlarında İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir askeri uçak düştü.Sky News’un haberine göre düşen uçağın tipinin Hawk T1 tipi bir eğitim uçağı olduğu belirtildi. Uçuş ekibinin kazadan önce kendilerini fırlattığı ve olayda yaşamını yitiren kimse olmadığı öğrenildi.

Acil durum ekiplerinin kaza noktasına ulaşarak inceleme çalışmalarına başladığı, olayın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

Yerel polis, Twitter’dan bir açıklama yaparken, “Ekiplerimiz St. Martins bölgesine ulaşmış ve çalışmalarına başlamıştır. Vatandaşların bölgeden uzak durmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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