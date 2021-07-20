Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de gazetecilerin lehine yeni düzenleme /20 Temmuz 2021 00:16

ABD'de gazetecilerin lehine yeni düzenleme

ABD'de yapılan yeni bir düzenleme ile bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesi yasaklandı.

SHABER3.COM

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.

ABD Adalet Bakanı Garland tarafından bugün federal savcılara gönderilen talimatta, hükümetin hassas bilgi sızıntılarını araştırırken federal savcıların, muhabirlerin kayıtlarına erişim yetkisini ciddi şekilde sınırladığı belirtildi.

Talimatta, muhabirlerin yabancı istihbarat veya terör örgütleri için çalıştıkları şüphesi ile adam kaçırma, çocuklara karşı işlenen suçlar gibi acil durum içeren istisnalar dışında telefon veya e-mail gibi iletişim kayıtlarına el konulmasının yasaklandığı bildirildi.

Mayıs ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rusya soruşturması kapsamında CNN, Washington Post ve New York Times'tan bazı gazetecilerin iletişim kayıtlarına gizlice el konulduğunun ortaya çıkması üzerine, ABD Başkanı Joe Biden, bu uygulamanın çok yanlış olduğunu açıklamıştı.

Biden, kendi döneminde Adalet Bakanlığının buna izin vermeyeceğini belirtmiş, Bakan Garland da 5 Haziran'da gazetecilere, Trump dönemindeki söz konusu uygulamanın kaldırılması için çalıştıklarını belirtmişti.

Söz konusu dönemde, Kongre'den bazı üyeler ve çalışanlarının kayıtlarına da el konulduğu haberlere yansımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de gazetecilerin lehine yeni düzenleme Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:32:49