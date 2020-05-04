ABD'de inşaat sektörü krize girdi





ABD'de 2008 yılında yaşanan finansal kriz, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine, milyarlarca dolar yatırımın kaybolmasına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olmuştu.





2008 krizinin başlangıcı konut sektöründeki durgunluk ve 'Mortgage 'kredilerindeki geri dönüşlerdeki sıkıntı top yekün dünyayı sarsmıştı.





1929'daki buhrandan sonraki en büyük ekonomik kriz sayılan 2008 krizindekine benzer bir durum şimdi Covid-19 salgını sırasında da ortaya çıktı .





ABD'nin Pennsylvania, Washington ve New York eyaletleri de dahil koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için Mart ayında inşaat işini durduran eyaletler, inşaatlarda işçilerin kontrollü bir şekilde iş alanlarına dönmelerine izin veriyor

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Kaliforniya, Teksas ve Illinois gibi diğer eyaletler zaten bir çok alanda işletmeleri kapatsalar da , inşaatların kesintisiz devam etmesine izin vermişti .





Üretim devam ederken talep azalıyor





ABD'de inşaatlar devam ederken , üretim artarken talepde ciddi bir düşüş var . Talebin ciddi düşüşü ile birlikte İnşaat sektöründe ciddi bir çöküş bekleniyor. Bu çöküş sektörle birlikte hareket eden makine satıcıları ve üreticileri, çelik endüstrisi ve diğer malzeme tedarikçileri de dahil olmak üzere diğer sektörleri de etkileyecek .





İnşaat sektöründeki düşüş rakamlara da yansıdı Amerika Mimarlar Enstitüsü'nün aylık faturalama endeksi Mart ayında şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi ve 2008 mali krizi sırasındaki en düşük seviyelere düştü .

Krediler dönmeyince finans sektörü de ciddi bir şekilde zorlanacak

ABD'de finans uzmanları 2008'de olduğu gibi yeni bir 'mortgage' krizinin patlamasından endişe ediyor