Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de işsiz sayısı 22 milyona ulaştı /16 Nisan 2020 19:16

ABD'de işsiz sayısı 22 milyona ulaştı

İsviçre korona tedbirlerini üç adımda azaltacak. ABD'de 22 milyon kişi işsiz. Türkiye'de sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Japonya'da olağanüstü hal bütün ülkeye yayılıyor.

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Koronavirüs salgının dünya merkezi olarak nitelenen ABD'de sadece geçen hafta 5 milyon 200 bin kişinin işsizlik yardımı almak için başvurduğu açıklandı. Bu son rakam ile sadece bir ayda işsiz olarak kayıtlara geçen ABD vatandaşı sayısı 22 milyona yükseldi. Uzmanlar işsiz sayısının bu ay yüzde 20'ye yükselmesinden endişe ediyor. 

Öyle olması halinde bu 1930'dan bu yana görülen en yüksek işsizlik olacak. ABD'de işsizlik parası almak için ilk kez başvuru yapanlar istihdamdaki gidişat konusunda ipucu veren en önemli faktörlerden sayılıyor, nitekim rakamları birer hafta aralıklarla açıklanıyor. 

Uzmanlar, ABD'de ilk çeyrekte ekonominin yüzde 10,8'e kadar küçüleceğinden yola çıkıyor. Bu, 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en şiddetli gerileme.
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