Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de rekor ölüm /16 Nisan 2020 19:09

ABD'de rekor ölüm

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "Salgında zirve noktasını gördük" demiş olmasına rağmen, ülkeden bugün rekor düzeyde ölüm haberi geldi. Ülkedeki ölü sayısı bir günde 4 bin 931 kişi yükseldi.

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ABD’de Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’de yeni tür korona virüsü nedeniyle ölü sayıları bir günde 4 bin 931 kişi arttı. Toplam ölü sayısı 30 bin 990’a yükseldi.

TRUMP ‘ZİRVEYİ GEÇTİK’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün, virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını savunarak, “New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver’de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans’da da vakalar düşüyor. Korona virüsüyle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor” demişti.
 
ARTIK ŞÜPHELİ VAKALAR DA SAYILIYOR

Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) sadece virüs testi pozitif çıkıp da ölenlerin değil, test yapılmamış olmasında rağmen Covid-19 şüphesiyle ölenlerin de verilere dahil edilmesini istemesinin ardından, ülkedeki salgının gerçek boyutu gözler önüne serilmeye başlandı.
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