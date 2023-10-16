Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de nefret cinayeti: 6 yaşındaki çocuk öldürüldü /16 Ekim 2023 12:14

ABD'de nefret cinayeti: 6 yaşındaki çocuk öldürüldü

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ABD'de nefret cinayeti işlendi. 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, kiracısı olan anne oğula saldırdı. 26 yerinden bıçaklanan çocuk öldü, anne ağır yaralı.

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ABD'nin Illinois eyaletinde altı yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü ve annesi de yine bıçaklanarak ağır yaralandı.

Will County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin asıllı bir Amerikalı olan Wadea al Fayoume'nin cumartesi günü "askeri tarzda bir bıçakla" 26 kez bıçaklandıktan sonra hastanede öldüğü belirtildi. 32 yaşındaki annesi ise bir düzineden fazla bıçak yarası aldıktan sonra hastanede tedavi görüyor. 


Polis, her iki kurbanın da "Müslüman olmaları ve Hamas ile İsrailliler arasında devam eden Orta Doğu çatışması nedeniyle şüpheli tarafından hedef alındığını" tespit edebildiklerini söyledi.


6 yaşındaki Fayoume öldüren ve annesini bıçaklayarak yaralanmasına neden olan 71 yaşındaki Joseph M Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

Fayoume ve annesi, Czuba'nın kendilerine kiraladıkları Plainfield kasabasındaki bir evin içindeki yatak odasında bulundu.


Polis, Fayoume'nin annesinin polisi arayarak ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını bildirdiğini söyledi. Telefonda banyoya kaçtığını ve onunla boğuşmaya devam ettiğini söyledi.

Czuba alnındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra tutuklandı.
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