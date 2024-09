ABD'de okula saldırı: 14 yaşındaki çocuk yetişkin hukukuna göre yargılanacak

Polis kayıtları, çocuğun anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu ve kendisinin de bu esnada babasının yanında kaldığını gösteriyor. 14 yaşındaki şüpheli, babasıyla sık sık ava çıkıyordu. Baba Gray polise oğlunun yanaklarında geyik kanı olan bir fotoğrafını çektiğini söyledi.





FBI'a göre o dönemde, tutuklama veya herhangi bir ek güvenlik eylemi için bir gerekçe bulunmuyordu. Yaklaşık 1900 öğrencinin olduğu okuldan saldırıya dair ilk ihbar yerel saatle sabah 10.20'de (TSİ 16.20) yapıldı. Saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bölge Şerifi Jud Smith, kolluk kuvvetlerinin dakikalar içinde olay yerine ulaştığını ve saldırganın hemen teslim olduğunu belirterek, "Teslim oldu, yere yattı. Polisler de onu gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.





14 yaşındaki Marques Coleman, saldırı başlamadan hemen önce saldırganın "büyük bir silah" taşıdığını gördüğünü söyledi.





Georgia Soruşturma Bürosu, Çarşamba günü Barrow County'deki Apalachee Lisesi'ne düzenlenen saldırıda 14 yaşlarında iki öğrenci ve iki öğretmenin öldüğünü açıkladı.Büro'nun açıklamasında, aynı lisede öğrenci olan 14 yaşındaki Colt Gray'in gözaltına alındığı ve yetişkin hukukuna göre yargılanacağı belirtildi. İlk duruşması Cuma sabahı yapılacak. Büro, 54 yaşındaki baba Colin Gray'in kasıtsız adam öldürme, ikinci derece cinayet ve çocuğa karşı zulüm suçlamalarından yargılanacağını açıkladı. Büro Direktörü Chris Hosey Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında, "bu suçlamaların oğlunun eylemleriyle ve onun silah taşımasına izin verilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu" belirtti. Emniyet kaynakları, Colin Gray'in silahı Aralık 2023'te oğluna hediye olarak alıp almadığının araştırıldığını söyledi. Colin Gray ayrıca polise, oğluyla okulda alay edildiğini söyledi.BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), geçen sene, okulda silahlı saldırı tehditlerinde bulunulduğuna dair anonim ihbarlar aldığı ortaya çıktı. FBI'a göre, müfettişler şüphelinin evini Mayıs 2023'te ziyaret etti ve silah fotoğrafları da dahil olmak üzere internette yayınlanan tehditler hakkında kendisi ve babasıyla görüştü. FBI yaptığı açıklamada, "Baba, evde av silahları bulunduğunu ancak ilgili kişinin denetimsiz erişiminin olmadığını belirtti" diye aktardı. Buna göre, o sırada 13 yaşında olan şüpheli, okuldakilere yönelik çevrimiçi tehditlerde bulunduğunu reddetti ve yetkililer "bölgedeki okulları onu sürekli takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu."Okul hızla kapatıldı ve öğrenciler ailelerine teslim edilmeden önce yakındaki bir futbol stadyumuna götürüldü. Saldırganın sınıfında olduğunu söyleyen Lyela Sayarath, CNN televizyonuna şüphelinin cebir dersinin başında sınıftan çıktığını anlattı. Geri döndüğünde otomatik olarak kilitlenen sınıf kapısını çaldığını, ancak başka bir öğrencinin silahı olduğunu fark ettikten sonra onu içeri almadığını söyledi.Sayarath, saldırganın daha sonra yan sınıfa giderek oradaki öğrencilere ateş etmeye başladığını söyledi.Lise ikinci sınıf öğrencisi Alexsandra Romero, sınıfta otururlarken, koşarak birinin içeri girdiğini ve bağırarak onlara aşağı inmelerini söylediğini aktardı.Yerel Atlanta Journal-Constitution yayınına konuşan Romero, "Ellerimin titrediğini hatırlıyorum. Kendimi kötü hissettim çünkü herkes ağlıyordu, herkes kardeşini bulmaya çalışıyordu. Hâlâ her şeyi gözümde canlandırabiliyorum; kan, bağırışlar..." dedi.CBS News'e konuşan Coleman, "Ayağa kalktım, koşmaya başladım, o da ateş etmeye başladı. En az 10 kez ateş etti. "Öğretmenim kapıya sıralarla barikat kurmaya başladı" dedi. Georgia Valisi Brian Kemp, sınıflardaki öğrencilerin "güvenliği için duacı olduğunu" ve "mevcut tüm devlet kaynaklarını" yardım için yönlendirdiğini açıkladı. New Hampshire'daki bir seçim mitinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, "Ülkemizde her gün çocuklarını okula göndermek zorunda kalan ebeveynlerin, çocuklarının eve sağ dönüp dönmeyeceği konusunda endişe duyması çok korkunç. Böyle olmak zorunda değil" dedi. Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, "Bu el üstünde tutulan çocuklar, hasta ve dengesiz bir canavar tarafından çok erken bir zamanda aramızdan alındı" mesajını paylaştı.