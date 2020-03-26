Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de otomobil satışlarında %80 düşüş bekleniyor /26 Mart 2020 11:51

ABD'de otomobil satışlarında %80 düşüş bekleniyor

Analistler koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için uygulanan kararlar nedeniyle ABD'de otomobil satışlarının %80 ya da daha fazla düşeceğini söyledi.

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J.D. Power araştırma şirketi bayilerden aldığı verilerle yaptığı analizde 22 Mart haftasında otomobil satışlarının yıllık bazda %22 azaldığını hatta ABD'nin batı yakasındaki bazı şehirlerde bu rakamın %40'ları bulduğunu söyledi.

Reuters'in geçtiği habere göre henüz "evde kal" talimatının verildiği tüm ABD eyaletlerine ait verilere ulaşılabilmiş değil.

Firmanın veri ve analiz birimi Başkan Yardımcısı Tyson Jominy "Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle daha geniş çaplı etkiler görüleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki ay satışlar %80'den fazla düşebilir" açıklamasında bulundu.
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