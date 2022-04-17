Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de son bir ayda sınırı kaçak geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı /17 Nisan 2022 15:00

ABD'de son bir ayda sınırı kaçak geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı

ABD'de sırını kaçak geçmeye çalışan göçmenler bir kez daha gündemde. Washington yönetimi, Mart ayında Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı, bu sayının son yirmi yılın en yüksek aylık toplamı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Reuters'ta yer alan habere göre, bu yıl Mart ayında, ABD'nin güney sınırlarını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 24 oranında arttı. Adli merciler tarafından yayınlanan raporlara göre, ABD'li yetkililer önümüzdeki haftalarda "günde 18.000 göçmen" karşılamaya hazırlanıyor.

ARALARINDA RUSLAR VE UKRAYNALILAR DA VAR
Son aylarda ABD-Meksika sınırında karşılaşılan göçmenlerin yarısından fazlası geleneksel göçmen gönderen ülkeler olan Meksika ve Guatemala'dan gelse de aralarında Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere daha uzak coğrafyalardan gelen göçmenler de bulunuyor.

Ocak 2021'de göreve başlayan Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmen politikalarını tersine çevirmeyi vaat etmişti, ancak mevcut durum, bunda başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerin iddiasına göre, Biden’ın politikaları yasadışı göçü daha fazla teşvik etmiş bulunuyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de son bir ayda sınırı kaçak geçmeye çalışan... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:13