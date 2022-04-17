ABD'de son bir ayda sınırı kaçak geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı

Reuters'ta yer alan habere göre, bu yıl Mart ayında, ABD'nin güney sınırlarını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 24 oranında arttı. Adli merciler tarafından yayınlanan raporlara göre, ABD'li yetkililer önümüzdeki haftalarda "günde 18.000 göçmen" karşılamaya hazırlanıyor.







ARALARINDA RUSLAR VE UKRAYNALILAR DA VAR

Son aylarda ABD-Meksika sınırında karşılaşılan göçmenlerin yarısından fazlası geleneksel göçmen gönderen ülkeler olan Meksika ve Guatemala'dan gelse de aralarında Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere daha uzak coğrafyalardan gelen göçmenler de bulunuyor.





Ocak 2021'de göreve başlayan Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmen politikalarını tersine çevirmeyi vaat etmişti, ancak mevcut durum, bunda başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerin iddiasına göre, Biden’ın politikaları yasadışı göçü daha fazla teşvik etmiş bulunuyor.