ABD'de Türkiye'yi Venezuela konusunda uyarmış

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, "Türkiye ile Venezuela hattı arasında bir uyuşturucu ticareti rotası oluşturuldu" iddiasının ardından, Türkiye ile Venezuela arasında peynir ticareti, THY uçuş seferlerinin artırılması gibi detaylar dikkat çekerken, ABD'nin de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini yakından takip ettiği ortaya çıktı.





Ankara Barosu avukatlarından Ali Yıldız, Venezuela lideri Nicolás Maduro Moros hakkında ABD'de yürütülen ve Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı, narko-terörizm, yolsuzlukla suçlandığı davayı hatırlattı ve ABD Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili kamuoyuna yaptığı duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı.





Yıldız, "Venezuella lideri Maduro ve yardimcisi Tareck El Aissami hakkinda ABD'de narco-terrorism suclamasiyla acilmis bir dava bulunmakta. Tareck El Aissami 2018 ve 2019'da Ankara'ya gelmisti. #SedatPeker'in bugünkü videosunun DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) tarafından yakından takip edildiğini dusunuyorum" ifadelerini kullandı.





BBC Türkçe'de ise 2019 tarihli bir haberde, Washington'un Türkiye'yi Venezuela ile ticareti konusunda uyardığı bilgisi dikkat çekti:





"Ankara'nın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlâl ediyor olma ihtimali nedeniyle, Venezuela ile yaptığı altın ticaretine son vermesi için baskı altında olduğu öğrenildi.





BBC Dünya Servisi'nin haberine göre Washington bu altınların İran'a gönderilip, ABD yaptırımlarının ihlâl ediliyor olabileceğinden şüpheleniyor.





BBC'nin konuştuğu kaynaklar, Ankara'nın Venezuela ile yapılan ticaret konusunda yakın zamanda uyarıldığını söyledi.





Kaynaklar, Venezuela'nın altın sektörünü hedef alan yaptırımların Türkiye gibi üçüncü tarafları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini de bildirdi.





Venezuela, geçen yıl Türkiye'ye "rafinelerde işlenip geri satın alınmak üzere" 900 milyon dolar değerinde altın satmıştı. Ancak altınların Venezuela'ya geri satıldığına dair kayıt bulunmuyor."







