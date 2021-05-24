'Ağar ve ekibi Türkiye’den kaçabilir, acilen tutuklanmalı'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’nin yakın dönemine ait açıklamaları tartışma yaratmaya devam ederken, hedefteki isimlerden olan Mehmet Ağar’a mahkemeden kötü haber geldi.





Ağar’ın da yargılandığı Ankara JİTEM Davası’nda İstinaf Mahkemesi verilen beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın önünü açtı. Mahkemenin Mehmet Ağar hakkında acilen tutuklama kararı çıkarması gerektiğini söyleyen İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Sedat Peker’in açıklamaları ve yeniden yargılama kararı sonrası Ağar ve ekibinin yurt dışına kaçabileceği uyarısında bulundu.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı 7’nci videosunda, eski içişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Kürt iş insanları ve gazetecileri öldürttüğü yönündeki ifadeleri tartışma konusu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 1993-96 yılları için “karanlık yıllar” ifadesini kullanarak, “93'le başlayan süreç, devletin çeteleşmesi, tamamen kanun dışına çıkması, çetevari yöntemlerle faili meçhul cinayetlerin işlendiği, yüzlerce insanın gözaltında kaybedildiği, binlerce Kürt köyünün yakılıp yıkıldığı karanlık bir dönemdir” dedi.





Mehmet Ağar’ın faili meçhul cinayetlerin işlendiğine dair yargının önünde hesap vermesi için uzun dönemdir hukuki mücadele verdiklerini söyleyen Türkdoğan, Ağar’ın JİTEM ile ilişkisinden dolayı ceza aldığını hatırlattı. Türkdoğan, “Susurluk Kazası’ndan sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu bir rapor hazırladı ve o rapor üzerine soruşturmalar yapıldı. O soruşturmalardan biri davaya dönüştü. Mehmet Ağar suç örgütü kurmak ve lideri olmaktan 5 yıl hapis cezası aldı. Mehmet Ağar şu anda tescilli ve hükümlü bir çete reisidir. Cezası da infaz edildi. Suç örgütlerinden bir tanesi de JİTEM’dir. Ağar JİTEM'in neresinde bilemiyoruz. Belki şimdi ortaya çıkacak ama müstakil bir suç örgütü kurduğu ortaya çıktı. Kendisine bağlı ekibinin olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Oradan zaten hüküm giydi” şeklinde konuştu.





Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin aralarında Ağar’ın da bulunduğu Ankara JİTEM Davası’nda 19 sanığın, faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanması kararına ilişkin konuşan Türkdoğan, şöyle dedi:





“Daha önce 18 kişinin faili meçhul cinayetinin işlediğine dair Ağar'a mahkeme beraat kararı vermişti. Davanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gönderilmesiyle Ağar ve arkadaşlarının davasına ilişkin kararı esastan bozdu. 18 kişinin öldürülmesiyle ilgili delilerinin yeterince değerlendirildiğini kanaat getirdi. Bunların araştırılması istendi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü biz yıllardır bunun mücadelesini veriyorduk. Şimdi Peker’in söyledikleri, yeniden açılan davada savunmalarımıza katkı sunacaktır."





Faili meçhul cinayetlerin gazeteci Uğur Mumcu suikastıyla başladığını ifade eden Türkdoğan, “Bugün anlıyoruz ki soruşturmalar genişletilmelidir. Peker’in Uğur Mumcu'ya dair iddiaları kesinlikle araştırılmalıdır. Tabii Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci ile ilgili iddialar ciddi iddialardır. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Ağar ve arkadaşları Türkiye'nin bir döneminde mahkûm olmuştur. 1990'lı yıllarda bunların sorumluluğu olduğu ortaya çıktı” dedi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Peker'in Ağar hakkındaki iddialara ilişkin çağrıda bulunan Türkdoğan, Mehmet Ağar hakkında derhal soruşturma açılmasını istedi. Peker’in faili meçhul cinayetlerle ilgili bazı konulara katkı da sunduğunu aktaran Türkdoğan, şöyle dedi:





“Savcılar bu noktada mutlaka Peker'in açıklamalarını dinlemeli ve açıklamalarında belirttiği olgulara dayalı olarak delil toplamaları gerekiyor. Türkiye'nin artık Ağar mafyasından kurtulması lazım. Nasıl kurtulacak? Mahkeme Ağar’a, JİTEM davasında bozma kararı vermişti. Ankara JİTEM davasında çok hızlı bir şekilde tutuklama kararı vermesi lazım. Çünkü bu kadar iddiadan sonra Ağar ve ekibi muhtemelen Türkiye’den kaçacaklar. Bunların kaçmaması için bunlar hakkında tutuklama kararı çıkarılması lazım."