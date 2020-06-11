Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de vak'a sayısı 2 milyonu aştı /11 Haziran 2020 11:09

ABD'de vak'a sayısı 2 milyonu aştı

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 113 bine yaklaştı.

SHABER3.COM

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de Coronavirus vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok Coronavirus vakası görülen eyaletler şöyle (Eyaletlerin vakaları duyurma şekli farklılık gösterebiliyor ve New York eyaletinde New York kenti dışındaki vakalar ayrı sayılıyor);

1.New York kenti - 209,716

2.New York eyaleti - 171,789

3.New Jersey - 164,796

4.California - 133,489

5.Illinois - 129,936

6.Massachusetts - 103,889

7.Texas - 77,253

8.Pennsylvania - 76,846

9.Michigan - 64,998

10.Florida - 64,448
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