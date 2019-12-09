ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

Courtnews muhabiri Adam Klasfeld'in aktardığına göre Berman, Türk bankasına çağrı yaparak, “Ya yaptırımlarla yüzleşirsiniz ya da 10 Şubat’ta duruşmaya gelir iddianamede yer alan suçlamalara karşı kendinizi savunursunuz" dedi.







Buna göre Halkbank'ın, ekim ayında açılan iddianameye karşı suçlamalara cevap vermesi ve öne sürdükleri itirazları savunması gerekiyor.





Yargıç Berman, bir önceki duruşmada bu yönde bir karar alacağı mesajını vererek, "Halkbank, bölge mahkemesinin yargı yetkisini kullanmasını istiyorsa bu, uluslararası banka çıkmazının kilidini açmak için anahtar rolünü taşıyor. Bunun yolu da, New York'a gelmek ve suçlamalara cevap vermek ya da hukuk müşavirinin bunu yapmasını sağlamak" ifadesini kullanmıştı.