Samanyolu Haber /Gündem / ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme /01 Temmuz 2020 00:29

ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

ABD'de devam eden Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandığı bildirildi. Avukat Robert Cary, söz konusu davada bir kez daha reddi hâkim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

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ABD'de görülen Halkbank davasının ara duruşmasında Avukat Robert Cary, bir kez daha reddi hâkim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Hâkim Richard Berman, taraflara seri duruşmaların başlangıç tarihi hakkında uzlaşma sağlanıp sağlanmadığını sordu.

Duruşmada Halkbank'ı temsil eden Avukat Robert Cary, seri duruşmaların başlangıç tarihi ve diğer konularda fikir ayrılığı yaşandığını ifade etti. Carry, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışma yapamadıklarını ve tanıkların yurt dışında olması nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek Mart 2022'yi önerdi. ABD'li savcı Michael Lockard ise Şubat 2021'i önererek "Bu, sıfırdan başladığımız bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Halkbank'ı temsil eden Avukat Cary, Temmuz ayında mahkemeye reddi hâkim talebinde bulunacaklarını bildirdi. Hâkim Richard Berman seri duruşmaların tarihi hakkında görüş bildirmezken, Halkbank'ın reddi hâkim başvurusunu 14 Temmuz'a kadar yapabileceğini belirtti.

Öte yandan Hâkim Berman, daha önce Halkbank'ın reddi hâkim talebini kabul etmemişti.
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