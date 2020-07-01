Cihan Acar yeniden cezaevine girdi: 3,5 yıl daha tutuklu kalacak

15 Temmuz’un ardından Hizmet Hareketi soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Cihan Acar, Yargıtay’ın cezasını onmasıyla birlikte tekrar cezaevine gönderildi.





2018 yılında terör örgütü üyeliğinden yargılanan Bugün gazetesi eski muhabiri Cihan Acar (31), Yargıtay’ın cezasını onamasının ardından yeniden cezaevine girdi. Avukatının verdiği bilgilere göre Acar, 23 Haziran 2020 tarihinde Edirne Cezaevine teslim oldu. 3,5 yıl aktif gazetecilik hayatı olan Acar, yaklaşık gazetecilik yaptığı yıl kadar cezaevinde kalacak.





13 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI





29 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan Acar, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 31 Mart 2017’de görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Tahliyesine yapılan itiraz sonucu cezaevi çıkışında gözaltına alınan Acar, tekrar tutuklanmıştı. Mahkeme, “darbe” iddiasıyla açılan davanın 18 Ağustos 2017 tarihli ilk duruşmasında bu dosyanın sürmekte olan “medya yapılanması davası” ile birleştirilmesine ve Acar’ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar vermişti. Toplamda Acar yaklaşık 13 ay cezaevinde kalmıştı.





AYM 30 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETMİŞTİ





www.expressioninterrupted.com’dan Cansu Pişkin’in haberine göre Acar’ın avukatları Mustafa Söğütlü ve Gülşah Kaya, 22 Mayıs 2017 tarihinde müvekkillerinin adil yargılanma hakkının ihlâl edildigˆi iddialarıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu 2020 Şubat ayında inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Acar’ın daha sonra düşürülen darbe suçlamasıyla yeniden tutuklanmasının hak ihlâli olduğuna karar vermiş ve Acar’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.