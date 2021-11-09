Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki temyiz mahkemesinden Halkbank kararı /09 Kasım 2021 19:13

ABD'deki temyiz mahkemesinden Halkbank kararı

Halkbank’ın ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi. Buna göre mahkeme Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA) kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

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ABD İkinci Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın kara para aklama ve İran yaptırımları davasında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yapılan soruşturma ile temyiz mahkemesi ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman’ın kararını onayarak Halkbank’ın yargı bağışıklığı yasasındaki 'ticari faaliyet' kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. 

Temyiz mahkemesinin aldığı bu karar ile Halkbank’ın kara para aklama ve İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. 

Halkbank, geçtiğimiz ekim ayında ABD’deki ceza davasıyla ilgili olarak New York İkinci İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazın reddedildiğini açıklamış ve temyiz mahkemesine başvurulacağını duyurmuştu.
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