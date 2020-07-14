ABD'deki yabancı öğrenciler için yeni vize adımı

ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrenciler için, vize sınırlaması kararını geri çekildi.





Trump yönetiminin aldığı karara göre, Eylül ayı ile birlikte tamamen uzaktan eğitime geçecek olan üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine dönmek zorunda kalacaktı.





Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi üniversiteler ve 17 eyaletin konuyu yargıya taşımasının ardından karar geri çekildi.





Üniversiteler, söz konusu kararın kısa süre sonra başlayacak olan güz dönemi planlarını ciddi şekilde bozacağını savundu.





Karar, üniversite yönetimleri tarafından, sosyal mesafe önlemlerinin alınmasının engellendiği ve bire bir eğitime zorlanılması gerekçesiyle eleştiriliyordu.





Karar çok sayıda Türkiye kökenli öğrenciyi de etkiliyordu.