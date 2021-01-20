Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Ankara'yı üzecek tanım: Sözde müttefik! /20 Ocak 2021 10:07

ABD'den Ankara'yı üzecek tanım: Sözde müttefik!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye'yi "sözde müttefik" olarak tanımlayarak, görevi sırasında Ankara'ya daha fazla yaptırımın gerekli olup olmayacağını gözden geçireceklerini söyledi.

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Türkiye'nin bir müttefik gibi davranmadığını belirten Blinken, "Bizim sözde stratejik müttefikimizin, en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil." dedi.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilgili bir soruya Blinken ayrıca "Mevcut yaptırımların etkisinin ne olduğuna bakıp, daha fazlasına (yaptırım) gerek olup olmadığına karar vermemiz gerek. Türkiye bir müttefik ama birçok alanda müttefik gibi davranmıyor. Bu bizim için çok zor bir durum." cevabını verdi.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ikinci bölümünde Blinken'a, Donald Trump yönetiminin aldığı ve "ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan" kararı soruldu.

İsrail'e verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan ve bu ülkenin ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olduğunu belirten Blinken, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceğiz ve büyükelçiliğimiz de Kudüs'te kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Blinken ayrıca, ABD'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini ne şekilde revize edeceği konusunda müttefikleriyle görüştükten sonra bir yol haritası belirleyeceğini söylerine ekledi.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada salt çoğunluğun oyunu alması durumunda ülkenin 71. dışişleri bakanı olacak.

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