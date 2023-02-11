Deprem için bağış yağacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı

büyükelçilik, ABD vatandaşlarını, Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) Afet Yardım Müdahale Merkezi’nin internet sitesine yönlendirdi.











Büyükelçilik ayrıca Amerikalılar’ı deprem yardım çalışmalarına mali destek konusunda olası dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı.

Uyarıda, ‘’ABD vatandaşlarının kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak, eğitimli arama-kurtarma, insani müdahale ve tıp uzmanlarının bölgeye erişebilmeleri ve uzmanlık gerektiren hizmetlerini yerine getirebilmeleri için Türkiye'nin güneydoğusuna giden uçuşların ve yolların açık tutulması önemli’’ denildi.‘’Ne yazık ki, dünyanın dört bir yanındaki siber suçlular, geçmişte doğal afetleri ve diğer trajedileri, hayır amaçlı bağış yapmak isteyen insanları dolandırmak için kullandılar. ABD vatandaşlarının mali bağışlarını doğrudan tanınmış ve saygın bir kuruluş aracılığıyla yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz’’ denildi.Açıklamada bilinen ve saygın kuruluşlardan geliyormuş gibi görünen e-posta taleplerinin bile dolandırıcılık amaçlı olabileceği vurgulandı.