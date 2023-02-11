Samanyolu Haber /Dünya / Deprem için bağış yağacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı /11 Şubat 2023 12:03

Deprem için bağış yağacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bugün Türkiye’nin güneydoğusunu vuran depremle ilgili vatandaşlarına yardım ve bağış uyarısı yayınladı.

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Uyarıda, ‘’ABD vatandaşlarının kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak, eğitimli arama-kurtarma, insani müdahale ve tıp uzmanlarının bölgeye erişebilmeleri ve uzmanlık gerektiren hizmetlerini yerine getirebilmeleri için Türkiye'nin güneydoğusuna giden uçuşların ve yolların açık tutulması önemli’’ denildi.

büyükelçilik, ABD vatandaşlarını, Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) Afet Yardım Müdahale Merkezi’nin internet sitesine yönlendirdi.

“ABD’de Afetzedelere 4 Günde 5 Milyon Dolar Toplandı”

Büyükelçilik ayrıca Amerikalılar’ı deprem yardım çalışmalarına mali destek konusunda olası dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı.

‘’Ne yazık ki, dünyanın dört bir yanındaki siber suçlular, geçmişte doğal afetleri ve diğer trajedileri, hayır amaçlı bağış yapmak isteyen insanları dolandırmak için kullandılar. ABD vatandaşlarının mali bağışlarını doğrudan tanınmış ve saygın bir kuruluş aracılığıyla yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz’’ denildi.

Açıklamada bilinen ve saygın kuruluşlardan geliyormuş gibi görünen e-posta taleplerinin bile dolandırıcılık amaçlı olabileceği vurgulandı.
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