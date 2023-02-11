Samanyolu Haber /Gündem / Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi /11 Şubat 2023 12:19

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Pazartesi günü Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu yıkım, uydu şirketi Maxar'ın çektiği fotoğraflarla belgelendi.

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Kahramanmaraş deprem öncesi görüntü. Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı.



Kahramanmaraş deprem sonrası görüntü. Önemli kriz ve felaketlerin yaşandığı bölgelerden uydu görüntüsü yayınlayan Maxar şirketi, Kahramanmaraş depremine ilişkin fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Eğitim ve Araştırma hastanesi. Hastane ve etrafındaki bazı binaların depremde yıkıldığı görülüyor.

Depremde en çok zarar gören bölgelerinde başında gelen Hatay Antakya'nın deprem sonrası görüntüsü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir tahıl deposunun deprem öncesi görüntüsü. Kırıkhan'daki deponun deprem sonrası görüntüsü. Siloların yıkıldığı binlerce ton tahılın etrafa saçıldığı görülüyor.


Deprem öncesi Hatay. Deprem sonrası Hatay görüntüsü.

Nurdağı ilçesinde bir üst geçit. Depremde üst geçidin yıkıldığı görülüyor.

Deprem öncesi Hatay'dan bir görüntü. Aynı bölgenin deprem sonrası hali
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