Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den kara harekatı öncesi flaş hamle: PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı /14 Aralık 2022 15:32

ABD'den kara harekatı öncesi flaş hamle: PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta PKK/YPG'ye yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi. Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ’ın yeniden toparlanmaması üzerinedir.” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.
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